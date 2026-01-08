25,4 millones de euros para asegurar el ciclo integral del agua en la provincia de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado hoy, junto al diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, el conjunto de actuaciones previstas en materia de abastecimiento, depuración y mejora de la eficiencia hidráulica en la provincia para el periodo 2024-2027. Un paquete inversor que supera los 24,5 millones de euros y que materializa el compromiso adquirido en la Medida Estratégica 10 de la Agenda Rural de Palencia: la renovación de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en el medio rural.

Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno de la Diputación ha asumido como prioridad absoluta garantizar el acceso a un agua de calidad en todos los municipios de la

provincia, consciente de que el agua es un recurso esencial, cada vez más escaso y determinante para la calidad de vida, el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación.

En este sentido, la presidenta ha subrayado que la herramienta clave de futuro será el Plan Provincial de Abastecimiento de Agua, actualmente en fase de redacción con una inversión de cerca de 120.000 euros e incluido en el documente presentado hoy. Se trata de la primera planificación integral y definitiva del abastecimiento en toda la provincia, que permitirá coordinar infraestructuras, anticipar necesidades y orientar inversiones millonarias a largo plazo de manera estratégica y sostenible.

No obstante, Ángeles Armisén ha recalcado que, mientras se elabora y ejecuta este plan estructural —concebido a largo plazo—, la Diputación continúa y continuará cumpliendo su compromiso firme de garantizar el ciclo integral del agua en todos los municipios, sin excepciones. “Planificamos el futuro, pero actuamos en el presente”, ha señalado.

El documento técnico presentado recoge un esfuerzo inversor global de 25.419.449 euros, con una aportación directa de la Diputación que supera los 12,1 millones de euros, distribuido en tres grandes bloques:

· Abastecimiento: 14,7 millones de euros

· Depuración: 7,1 millones de euros

· Redes de abastecimiento y saneamiento: 3,6 millones de euros

Refuerzo del abastecimiento: proyectos, protocolos y actuaciones prioritarias

1. Protocolo JCyL de infraestructuras de abastecimiento. Incluye 19 actuaciones en diferentes fases, con una inversión total de 1,22 millones de los que la Diputación aporta casi 491.000 euros. Entre las actuaciones más destacadas están las obras en Carrión de los Condes (ETAP y renovación de tubería) y Bárcena de Campos.

2. Protocolo de renovación de redes y mejora de la eficiencia hidráulica. Este bloque, fundamental para reducir pérdidas y optimizar consumos, contempla 9 actuaciones, con una inversión total de casi euros 9 millones de euros, de los que la Diputación aporta 1,8 millones.

Incluye intervenciones en Alar del Rey, Baltanás, Carrión, Dueñas, Frómista, Guardo, Paredes de Nava, Villada y Villarramiel

3. Subvenciones del Ciclo Hidráulico: obras urgentes y de emergencia. Para evitar desabastecimientos y garantizar la continuidad del servicio, se destinan 2 millones de euros, con 1,25 millones aportados por la Diputación, para un total de 188 actuaciones entre 2024 y 2026

4. Actuaciones del Plan CIMA III (2024-2027). El documento recoge 8 actuaciones de abastecimiento, con un total de 1,2 millones destacando las intervenciones en Boadilla de Rioseco, Meneses de Campos, Poza de la Vega, Villamediada o Villalacón, entre otras.

5. Proyectos singulares de abastecimiento. Un total de 9 proyectos, con 1 millón de euros de inversión, destinados a actuaciones muy específicas que resuelven problemas críticos, como la conexión de Reinoso de Cerrato con la ETAP de Baltanás-Villaviudas o los nuevos sondeos en Barruelo de Santullán u Olea de Boedo.

Depuración: una apuesta transversal para cumplir normativa y proteger el territorio. Para avanzar en un modelo sostenible y en cumplimiento de los estándares ambientales y europeos, la Diputación impulsa un bloque muy amplio de actuaciones en depuración.

1. Protocolo JCyL para municipios de 500-2.000 habitantes. Incluye 7 actuaciones, con más de 3,1 millones de euros, de los cuales la Diputación financia 1,24 millones. Entre las infraestructuras más relevantes: Cisneros, Fuentes de Nava, Villada y Villoldo

2. Protocolo para municipios menores de 500 habitantes equivalentes. El plan abarca 6 actuaciones, con 1,37 millones de euros, financiados en un 40 % por la Diputación. Incluye intervenciones en Abia de las Torres, Hornillos de Cerrato, Melgar de Yuso, Nogales de Pisuerga o Vertavillo

3. Plan CIMA III en depuración (2024-2027). Con 9 actuaciones, alcanza 1,81 millones de euros, con 1,45 millones aportados por la Diputación. Siete ya están terminadas, entre ellas

las de Ampudia, Cascón de la Nava, Cobos de Cerrato, Espinosa de Cerrato o Ribas de Campos

4. Mantenimiento de fosas sépticas. La Diputación financia 88 actuaciones para mantenimiento y limpieza con una inversión conjunta que supera los 351.000 euros en el periodo 2024-2027

5. Proyectos singulares de depuración. Se incluyen 6 proyectos, con una inversión de casi 600.000 euros, entre ellos la construcción de la depuradora de Nestar (Aguilar de Campoo) y mejoras en Husillos, Valbuena de Pisuerga o Alar del Rey

Redes de abastecimiento y saneamiento: 73 actuaciones en dos años. Las intervenciones en redes municipales suman 73 actuaciones entre 2024 y 2025, con una inversión total de algo más de 3 millones de euros de los que la Diputación aporta 2,51 millones de euros. Este bloque recoge proyectos singulares ya ejecutados en Belmonte de Campos, Paredes de Nava, San Cebrián de Campos, Poza de la Vega o Villaeles de Valdavida, así como otras actuaciones en fase de ejecución o planificación

Sensibilización y gestión eficiente del recurso. El programa incorpora también acciones de sensibilización y formación en ahorro de agua y mantenimiento de infraestructuras municipales, complementando la inversión económica con la educación y la concienciación ciudadana.

Este conjunto de actuaciones confirma que la Institución no solo está ejecutando, sino planificando a largo plazo para ofrecer soluciones definitivas a un problema histórico. “El agua es un recurso estratégico para el territorio, para la calidad de vida de nuestros vecinos y para la lucha contra el reto demográfico. Por eso, esta Diputación seguirá trabajando con rigor, inversión y responsabilidad”, ha asegurado la presidenta de la Institución provincial.