II Vuelta Ciclista CLM Leader finaliza con la victoria de Víctor Benereau en Manzanares

Después de recorrer 150 kilómetros, acaba de producirse la llegada de los ciclistas. La carrera ha pasado dos veces por la localidad en un intervalo reducido de tiempo tras la salida inicial. Este evento es algo que, desde el Gobierno Municipal, llevaba cierto tiempo preparándose.

Laura Carrillo, concejala de Deportes en Manzanares, comenta que son ya varios meses preparando los espacios y el recibimiento del final de etapa.

Para ello, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad, donde Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, personal municipal y voluntarios de motoenlace han participado. Entre 25 y 30 agentes de la Guardia Civil han estado integrados en la cápsula de seguridad de la prueba. Según Carrillo, esta medida es un reflejo de los operativos que se preparan para la Vuelta Ciclista a España, pero en menor profundidad de recursos.

Desde el consistorio han destacado la repercusión que tiene una cita como esta para Manzanares, en un año en el que la localidad ostenta el reconocimiento de Villa Europea del Deporte.