Vox pide anular o repetir el pleno extraordinario donde se aprobaron los presupuestos de Valdepeñas

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de su concejal Antonio Sánchez, ha presentado alegaciones al pleno extraordinario celebrado el día 22 de octubre, donde se aprobaron los presupuestos municipales de 2026.

Sánchez es uno de los ediles cuya ausencia aprovecha el equipo de Gobierno para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, a pesar de estar en minoría en el salón de plenos.

En este sentido, el documento registrado hoy deja constancia de que el concejal de Vox había anticipado y justificado su viaje familiar, puntualizando las fechas que estaría fuera de España. Especifica que al preguntar su grupo político en la Comisión Informativa de Hacienda por el siguiente pleno se les dijo que "el próximo que tocara", respuesta que les hizo pensar en la sesión ordinaria de noviembre y que, por tanto, Antonio Sánchez no iba a incumplir sus obligaciones.

Con todo esto la formación política concluye que se ha vulnerado el principio de participación política, que se recoge en la Constitución Española.

Además, el concejal de Vox apunta que, teniendo en cuenta la complejidad y el tiempo necesario para la elaboración del proyecto de presupuestos, esta ha sido una maniobra política planificada con mucha antelación.

Vox pide en sus alegaciones, si se admiten, que se declare la nulidad o se acuerde la repetición del pleno y que, hasta su resolución, se suspenda la eficacia del acuerdo de aprobación de los presupuestos municipales de Valdepeñas.