CONSECUENCIAS BORRASCA "KRISTIN"

Viso del Marqués recupera la normalidad, después de más de quince horas sin luz

Todos los servicios han quedado reactivados y funcionan con normalidad, una vez reparada la avería que ha dejado sin suministro eléctrico a Viso del Marqués durante más de quince horas, ocasionado por la climatología adversa.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Viso del Marqués ha recuperado la normalidad tras más de quince horas sin suministro eléctrico por una grave avería, ocasionada por las condiciones meteorológicas adversas.

En el día de hoy todos los servicios han quedado reactivados y funcionan con normalidad, una vez constatada la mejora de la situación y la ausencia de riesgos relevantes. La alcaldesa, Fátima Victoria Ginés, ha explicado a Onda Cero el origen del problema: "A Viso del Marqués le entran dos líneas de luz, una por Almuradiel y otra por Santa Cruz de Mudela, y las dos tuvieron incidencias. La de Santa Cruz de Mudela ha sido imposible arreglarla, tienen que hacer mucha más obra porque la avería está subterránea, y al final optaron por la segunda línea, que es la de la que viene de Almuradiel, en la que hasta que no amainó el viento el equipo de Unión Fenosa no pudo entrar, porque los operarios no podían subir a la torre para poder hacer un baipás, porque les fue imposible restablecer la línea, ni manualmente ni telemáticamente".

Desde el primer momento, el equipo de gobierno municipal activaba los protocolos de emergencia, coordinando las actuaciones con Protección Civil, Guardia Civil, Policía local, servicios sanitarios y la empresa suministradora, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y restablecer el servicio lo antes posible.

Del mismo modo, se prestó especial atención a personas vulnerables, infraestructuras críticas y servicios esenciales, con la instalación de grupos electrógenos en el Centro de Salud y el Centro de Mayores.

Llamada también a la ciudadanía para que limitara los desplazamientos innecesarios e hiciera un uso responsable de los recursos disponibles durante la incidencia. Los más de 2 000 habitantes del municipio han gestionado con calma la situación, aunque la alcaldesa reconoce que al llegar la noche sin luz eléctrica había cierta inquietud entre la población viseña.

Además del suministro eléctrico, se han visto afectadas las líneas telefónicas, confiando en que vayan restableciéndose poco a poco.

