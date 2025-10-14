Villanueva de los Infantes propone una paseo nocturno de inspiración literaria

Una ruta nocturna literaria marcada por la proyección de versos y fragmentos de grandes autores, que han hecho referencia en sus obras al municipio infanteño, gracias a un sistema de seis gobos que mostrarán, sobre fachadas y suelos de enclaves simbólicos, textos de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Azorín y Lorca.

RUTA DE LAS MUSAS

En la Casa del Caballero del Verde Gabán, la frase con la que Cervantes describe la vivienda en la Segunda Parte del Quijote. En la fachada del Convento de Santo Domingo, un fragmento de una carta donde Quevedo confiesa que pasa allí sus últimos días. La descripción que Azorín hizo de las ruinas del antiguo convento de San Francisco se proyectará en la Fuente Vieja. La Plaza Mayor mostrará unas líneas del texto de Lorca que habla de la iglesia de San Andrés Apóstol durante su visita a Infantes.

La célebre frase de Lope de Vega: "Llámese Villanueva de las Musas y no de los Infantes Villanueva" en la Casa de los Estudios. Y en la Casa de Rueda el inicio de la novela universal de Cervantes: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…".

Punto de la Ruta Nocturna de las Musas | Villanueva de los Infantes

Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Provincial, con la colaboración del Ayuntamiento, dentro de la programación especial de 'Sabor Quijote', prevista para los días 24 y 25 de octubre.

La inauguración oficial tendrá lugar la noche del 24, coincidiendo con una ruta nocturna guiada titulada "La Senda de las Musas", conducida por la Orden Literaria Francisco de Quevedo y abierta a todo el público.