Villanueva de los Infantes celebra una de sus citas más multitudinarias, con su Gran Pisto Gigante como protagonista

Organizadas por la Asociación para el Desarrollo Turístico del Campo de Montiel, TURINFA, con la colaboración del Ayuntamiento, las jornadas reúnen cada año a cientos de voluntarios y visitantes.

Aunque se están desarrollando actividades desde el lunes día 25, la inauguración oficial de la Feria del Pimiento 2025 será mañana, a la que seguirá el sábado la tradicional cortá del pimiento y que culminará el domingo con la preparación y degustación del Gran Pisto Gigante.

Un plato que se elabora con miles de kilos de ingredientes y del que se reparten miles de raciones entre los asistentes, tal y como ha explicado en estas ondas, María Luisa Miguel Robles, presidenta de TURINFA.

Una cita que alcanzó en 2016 el Récord Guinness al pisto manchego más grande del mundo con 10 000 raciones y que este año se espera que vuelva a reunir a miles de personas en torno a la gran sartén.