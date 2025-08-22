ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha rechaza los aranceles de EE.UU. al vino y pide a Europa medidas de apoyo

José Manuel Caballero ha advertido que el Gobierno regional exigirá a Bruselas ayudas específicas para paliar el impacto en el sector vitivinícola y otros productos agroalimentarios.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha mostrado su rechazo a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que no deberían haberse aceptado y, menos aún, para el vino y otros productos agroalimentarios vinculados a la economía de nuestra comunidad autónoma.

En este sentido Caballero, que ha realizado estas declaraciones en Pozuelo de Calatrava, en la salida de la tercera etapa de la I Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha, ha avanzado que el Ejecutivo exigirá a Europa medidas de apoyo económicas y específicas.

Medidas que el Ejecutivo autonómico exigirá en las próximas reuniones en Bruselas y a nivel internacional.

