La vendimia en la DO Valdepeñas arranca con precios a la baja y con un descenso de producción respecto al año anterior

Los viticultores de la Denominación de Origen Valdepeñas afrontan la vendimia, una vez más, con precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad. La uva tinta amparada a DO está pagándose entre 35-36 céntimos por kilogrado y algunas bodegas vuelven a comprar parte de la producción como uva de mesa a 22 céntimos por kilogrado, han confirmado Julián Morcillo, secretario general de UPA en Castilla-La Mancha y Esteban Saavedra, responsable de UPA Valdepeñas.

Además, las previsiones en la DO hablan de una campaña con un descenso de producción del 35 al 40% con respecto al año anterior, provocado por la ola de calor del mes de agosto. Las altas temperaturas continuadas han afectado a la vid, sobre todo a las viñas en espaldera que tienen mayor necesidad de agua.

PRIMEROS PASOS INCIERTOS PARA LA NUEVA INTERPROFESIONAL

Desde UPA expresan su sorpresa porque esperaban del sector industrial que la campaña de vendimia reflejara la apuesta por la Denominación de Origen y sus vinos, después de la firma en julio de los estatutos de una nueva Interprofesional y cuya constitución está prevista para este mismo mes de septiembre. Si bien la organización agraria deja claro que sigue confiando en que esto funcione, reconoce que los primeros pasos no son positivos.