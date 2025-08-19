Vega del Jabalón pierde 4 hectómetros cúbicos en una semana, lo que preocupa a los municipios del Campo de Calatrava

La intensa ola de calor que hemos tenido estos últimos días se ha dejado notar negativamente en las reservas de agua de los embalses de la provincia de Ciudad Real. En la última semana pierden unos 12 hm³ de agua.

Destaca el importante descenso de Vega del Jabalón, del que se abastecen los municipios del Campo de Calatrava. Baja 4 hm³ en siete días, ahora retiene solo un hectómetro.

Moral de Calatrava, con 5 100 habitantes, es uno de los doce pueblos a los que suministra agua este embalse. Abastece a la población en un 50%, mientras que la otra mitad proviene de pozos propios.

Y es que Vega del Jabalón, prácticamente seco durante varios años, ha llegado a almacenar más de 6 hm³ gracias a las lluvias del otoño pasado y esta primavera. Ahora se sigue con cautela el descenso de sus reservas, todavía confían en que sus recursos actuales basten hasta la llegada de nuevas precipitaciones, ha asegurado a Onda Cero el alcalde de Moral, Manuel Torres.

Torres, también vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Campo de Calatrava, recuerda que los 40 000 habitantes con Vega del Jabalón como referencia de abastecimiento tienen ya la vista puesta en el verano de 2028, para esta fecha está previsto que el nuevo ramal de la Tubería Manchega sea