En Valdepeñas PSOE y Vox apuntan posiciones con respecto a las plantas de biometano en el municipio

El PSOE de Valdepeñas no contempla realizar una declaración contraria a la instalación de plantas de biometano o biogás en el término municipal. Consideran inútil realizar discursos "grandilocuentes" cuando el Gobierno municipal, en este caso de signo socialista, no tiene competencias para "prohibir" este tipo de infraestructuras.

Adrián García, portavoz de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE local, ha señalado que, en su lugar, han empezado a dar los pasos para "contener y limitar" este tipo de plantas de biometano o biogás en la localidad, iniciando un proceso de revisión del Plan de Ordenación Municipal (POM) para que no puedan instalarse sin las adecuadas condiciones de sostenibilidad y protección de recursos naturales, al tiempo que se regula sobre las macrogranjas.

El portavoz socialista ha apuntado que vecinos, asociaciones u otras entidades pueden realizar alegaciones y aportaciones a la redacción final en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Vox opina que descartar las plantas de biometano "frena" el desarrollo de la localidad

Desde Vox, sin llegar a pronunciarse directamente a favor de las plantas de biometano o biogás en Valdepeñas, afirman que es una banalidad querer frenar el desarrollo de la localidad. Apuestan por dejar hablar a los expertos y, en contra de sus argumentos en otros casos, defienden las normativas medioambientales europeas, nacionales y regionales.

Dentro del Plan Regional de Biometanización, promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, hay cien plantas en proyecto, cincuenta ya han sido publicadas, incluido un proyecto en Valdepeñas, que se ubica en el Camino de Peñuelas, según ha informado la Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas.