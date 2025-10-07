Este año con 12 participantes

En Valdepeñas nueva edición del Taller de Cocina de AFAD

Las asociaciones AFAD y Duelos y Quebrantos ofrecen este Taller de Cocina, con propuestas prácticas, sabrosas y saludables, para personas con discapacidad.

16º Taller de Cocina para personas con discapacidad en Valdepeñas

AFAD, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de Valdepeñas, retoma su Taller de Cocina donde los participantes trabajan habilidades culinarias y de autonomía, al tiempo que aprenden como elaborar, de forma práctica, recetas dulces y saladas.

El taller se desarrolla en colaboración con Duelos y Quebrantos, coordinado por Pepi López que, junto a un equipo de voluntarios, acompañan a un grupo de doce personas con discapacidad intelectual, en un entorno colaborativo y participativo.

Las clases se imparten los lunes por la tarde, en la cocina del CEPA Francisco de Quevedo, instalaciones que la asociación gastronómica tiene cedidas.

El taller, que alcanza su décimo sexta edición, fomenta la participación activa y el ocio inclusivo de las personas con discapacidad intelectual.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de AFAD por fomentar la inclusión, la participación social y el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual.

