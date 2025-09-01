En Valdepeñas luz verde para cambiar a la calle Castellanos la salida del aparcamiento de la Plaza Constitución

El Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Valdepeñas ha dado luz verde a la nueva salida del aparcamiento subterráneo de la Plaza Constitución a la calle Castellanos, destinando una inversión de 500 000 euros mediante una modificación de crédito.

La obra se ejecutará a pesar de que los ocupantes de los dos establecimientos comerciales abiertos actualmente en el edificio que hace esquina en la plaza no hayan abandonado el inmueble. El Ayuntamiento va a solicitar daños y perjuicios por el sobre costo ocasionado.

El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta, con los votos a favor del PSOE, Unidas por Valdepeñas, la abstención del PP y el voto en contra de Vox y el concejal no adscrito.

También se ha aprobado una subida al 1,1% del Impuesto de Vehículos de tracción mecánica, que afecta a autobuses, camiones, tractores, remolques, semirremolques y ciclomotores.

Vox y PP afirman que estamos hablando de un incremento que aumenta la presión fiscal a una parte de la ciudadanía, sobre todo empresas, el alcalde de Valdepeñas ha señalado que se busca un equilibrio con localidades vecinas, ha dicho Jesús Martín.

El Pleno, que a esta hora todavía continúa, también ha aprobado la modificación presupuestaria para finalizar la adquisición del inmueble anejo al espacio público Bodegas A7 o la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de hasta un 25% para las viviendas que cuenten con un sistema de autoconsumo doméstico, que entrará en vigor en 2027.