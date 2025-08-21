Valdepeñas y la ciudad francesa de Coñac sellan un convenio de colaboración cultural y gastronómica

El acuerdo contempla un amplio programa de colaboración: desde el intercambio de recetas y productos hasta la grabación de contenidos para el aprendizaje del idioma y de la cocina española. También incluye degustaciones de vinos y alimentos de ambos países, así como viajes entre los ambos colectivos.

El objetivo es estrechar lazos poniendo en valor la tradición culinaria y la cultura de ambas localidades.

Así lo ha destacado María del Mar Marqués, presidenta y socia fundadora de la Asociación Cultural Gastronómica “Duelos y Quebrantos de Valdepeñas”.

La firma de este convenio se suma a la labor que Duelos y Quebrantos desarrolla desde hace dos décadas en Valdepeñas, con publicaciones como Un lugar de la cocina I y Un lugar de la cocina II, con las que buscan poner en valor las raíces manchegas en la mesa.