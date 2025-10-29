SERVICIOS MUNICIPALES

Valdepeñas amplía los horarios de autobuses y del cementerio con motivo de Todos los Santos, con el fin de facilitar los desplazamientos y el acceso al camposanto durante estas próximas jornadas.

Hasta el próximo 2 de noviembre el cementerio valdepeñero abre de forma ininterrumpida de nueve de la mañana a siete de la tarde. El servicio especial de autobuses para traslados a este lugar se establece los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, detalla Gregorio Sánchez, teniente de alcalde responsable del área. Las paradas de autobuses serán las habituales.

La información detallada está disponible en la página web del Ayuntamiento y en sus redes sociales.

Por otro lado, con motivo de las próximas jornadas festivas que celebran tanto del Día de Todos los Santos como de San Martín de Porres -festivo para el Servicio de Recogida de Residuos Urbanos-, el Consistorio informa que no habrá recogida de basura de manera extraordinaria el viernes 31 de octubre y el martes 4 de noviembre.

Por ello se solicita a la ciudadanía que, en la medida de lo posible, evite el depósito de residuos durante esos días.

