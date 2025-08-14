El Túnel del Vino regresa con su XXIV edición junto al II Concurso Nacional de Catadores de Vino

Casi una veintena de bodegas y dos almazaras estarán presentes en esta edición del Túnel del Vino, un lugar de encuentro donde descubrir y compartir los caldos que produce esta tierra, que un año más reafirma su objetivo de potenciar la cultura vitivinícola.

Un compromiso que se completa con la segunda edición del Concurso Nacional de Catadores de Vino, que pondrá a prueba a los participantes en cinco pruebas de cinco minutos cada una.

Vanesa Irla, teniente de alcalde de Festejos, ha presentado estas actividades subrayando la importancia de este sector en la localidad.

El Túnel del Vino podrá visitarse en Bodegas A7 del 27 al 30 de agosto, en horario de ocho a once de la noche, con entradas a un precio de 15€ y el Concurso Nacional de Catadores se celebrará el 24 de agosto a las diez y media de la mañana en el Museo del Vino, con una inscripción de 10€.