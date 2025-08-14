VALDEPEÑAS IMPULSA SU CULTURA VITIVINÍCOLA

El Túnel del Vino regresa con su XXIV edición junto al II Concurso Nacional de Catadores de Vino

Sandra Serrano

Del 27 al 30 de agosto, Bodegas A7 acogerá una nueva edición del Túnel del Vino , que reunirá a casi una veintena de bodegas y dos almazaras. El programa se completa con el II Concurso Nacional de Catadores, que se celebrará el 24 de agosto en el Museo del Vino.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Casi una veintena de bodegas y dos almazaras estarán presentes en esta edición del Túnel del Vino, un lugar de encuentro donde descubrir y compartir los caldos que produce esta tierra, que un año más reafirma su objetivo de potenciar la cultura vitivinícola.

Un compromiso que se completa con la segunda edición del Concurso Nacional de Catadores de Vino, que pondrá a prueba a los participantes en cinco pruebas de cinco minutos cada una.

Vanesa Irla, teniente de alcalde de Festejos, ha presentado estas actividades subrayando la importancia de este sector en la localidad.

El Túnel del Vino podrá visitarse en Bodegas A7 del 27 al 30 de agosto, en horario de ocho a once de la noche, con entradas a un precio de 15€ y el Concurso Nacional de Catadores se celebrará el 24 de agosto a las diez y media de la mañana en el Museo del Vino, con una inscripción de 10€.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer