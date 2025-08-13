Todavía sin determinar las causas del accidente que ha causado la muerte de una trabajadora del RSU en Valdepeñas

Todavía están por determinar las causas que han provocado el accidente laboral que ha causado la muerte de una trabajadora del RSU en Valdepeñas.

La mujer de 54 años ha perdido la vida en la tarde de este martes en la planta de residuos de Valdepeñas, tras ser atropellada por un vehículo que no tenía puesto el freno de mano. Los sindicatos lamentan esta nueva víctima mortal en el trabajo, la tercera en la provincia en lo que va de año, y reclaman reforzar la prevención para reducir la siniestralidad laboral.

Las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Alfonsi Álvarez y Esther Serrano, respectivamente, insisten en la necesidad de más recursos y medidas para garantizar la seguridad.

COMUNICADO CONDOLENCIAS RSU

Desde el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real lamentan el fallecimiento de la trabajadora, que llevaba más de 20 años en la planta de transferencia de Valdepeñas, y explican que hasta el lugar se desplazaron su presidente, Carlos Jesús Villajos, y el gerente, José Manuel Labrador, junto a otros trabajadores.