Terrinches retoma las excavaciones arqueológicas en el yacimiento prehistórico de Castillejo del Bonete tras cuatro años sin trabajo de campo

La campaña de 2025 en este enclave, uno de los más relevantes de la Edad de Bronce en la península ibérica, cuenta con apoyo económico de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento e incluye la contratación de jóvenes del municipio, de entre 16 y 22 años, que participan activamente en el trabajo de campo. Ana Isabel García, alcaldesa de Terrinches.

El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Benítez de Lugo, uno de los miembros del equipo multidisciplinar que dirige las excavaciones, ha explicado que los trabajos actuales se centran en el Gran Túmulo 1, donde se ha localizado una nueva tumba actualmente en proceso de excavación.

Castillejo del Bonete está declarado Bien de Interés Cultural y es uno de los pocos yacimientos arqueológicos visitables de Castilla-La Mancha.