El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real confirma que Manzanares no acogerá a 116 migrantes en un hotel

David Broceño ha apuntado que Movimiento por la Paz habría valorado que el establecimiento donde iban a alojarse estas personas no reúne las condiciones necesarias, aunque la información que maneja no proviene de la ONG si no del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, ha tenido duras palabras de condena con relación a los mensajes de odio en redes sociales que vinculaban inmigración y delincuencia.

El subdelegado no ha descartado que cualquier otro municipio de la provincia pueda ser elegido para la acogida de estas personas.

LA ONG DICE QUE TODAVÍA NO SE DESCARTA POR COMPLETO

Por su parte, Movimiento por la Paz afirma que todavía no descarta alojar en Manzanares a más de un centenar de inmigrantes durante varios meses, mientras reciben formación.

La ONG, contactada por Onda Cero, afirma que todavía no se ha tomado una decisión definitiva y están valorando si seguir adelante con el proyecto de llegada de inmigrantes a Manzanares, porque en estos casos siempre es mejor que exista consenso.

Con respecto a las declaraciones del alcalde de la localidad, Julián Nieva, donde afirmaba que al Ayuntamiento no se le había comunicado "de forma debida" este asunto.

Movimiento por la Paz reconoce que, efectivamente, el regidor municipal no les ha cogido el teléfono, pero afirman que sí habían hablado con otros miembros de su equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento, que daba este tema por zanjado después de haber hablado con fuentes relacionadas, advierte que si la ONG insiste en ello la situación se va a tensar.

Esta situación se ha originado al conocerse que Movimiento por la Paz había reservado el Hotel Manzanares para alojar a 116 hombres, procedentes de Mali y Senegal, a partir de mediados del mes de abril y hasta diciembre, mientras recibían formación.