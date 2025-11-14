Simulacro de accidente con múltiples víctimas en el Hospital General de Valdepeñas

Más de sesenta personas participan este sábado en el Hospital General de Valdepeñas en un simulacro de accidente con múltiples víctimas, dieciséis, que supuestamente habría ocurrido en la carretera entre Santa Cruz de los Cáñamos y Almedina. Un ejercicio diseñado para "poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos asistenciales ante un escenario de alta presión". María Leal, enfermera y responsable de Formación de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas.

Esta es la parte práctica de un curso de soporte vital inmediato para profesionales de Atención Primaria del área de salud, donde médicos, enfermeros y residentes van a tener que aplicar técnicas de evaluación rápida, estabilización y priorización de los pacientes, además de coordinación con distintos efectivos de emergencias extrahospitalarias, con los cuerpos de seguridad y de transporte sanitario.

CASO REALISTA

El simulacro se va a desarrollar en el aparcamiento del hospital, donde incluso se va a desplegar un hospital de campaña. Todo está organizado para presentar un caso realista, simular una situación a la que estos profesionales se pueden enfrentar en su día a día. Por eso no saben ni las características de los heridos, ni los dispositivos de emergencia con los que cuentan, ni tampoco el orden de actuación de cada equipo.

El simulacro se desarrolla en el aparacamiento, bajo el helipuerto | Hospital General de Valdepeñas

Además de los distintos profesionales de la Gerencia de Urgencias, Emergencias de Transporte Sanitario, colaboran la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y bomberos de Valdepeñas, Protección Civil y Ayuntamiento.

Como hay previsión de lluvia, toda la actividad se realizará debajo del helipuerto. Se han colocado gradas para que, quien lo desee, puede seguir el ejercicio.

PLAN FORMACIÓN CONTINUA CONSEJERÍA DE SANIDAD

El curso en el que se enmarca este simulacro se enmarca en el programa de formación continua en emergencias sanitarias en Castilla-La Mancha, que promueve la Consejería de Sanidad