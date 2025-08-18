La LXXII edición de las Fiestas de la Vendimia y el Vino contará con más de 130 actividades

El fin de semana previo, los días 30 y 31 de agosto, la ciudad ya empezará a calentar motores con diversas actividades como anticipo del inicio oficial.

A partir de ahí el programa incluye más de 130 actos para todas las edades. Destacan los conciertos de Abraham Mateo y Antonio Orozco, que tendrán lugar en el campo de fútbol de la Avenida del Sur y los festejos taurinos, que además de la corrida de toros programada para el 31 de agosto, incorporan como novedad una novillada con picadores organizada por la concejalía de Festejos el 6 de septiembre.

El teniente de alcalde del área, David Sevilla, ha destacado la amplitud y diversidad de la programación

Así, el vino, la música y la cultura volverán a marcar el pulso festivo de Valdepeñas en esta edición.