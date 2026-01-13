SEPRIMAN "protesta" en Toledo contra la firma del acuerdo UE-Mercosur

LEER MÁS Recogida de firmas para presentar alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas

Primera jornada de protestas de la asociación Sector Primario Manchego en la sede de la Consejería de Agricultura en Toledo. SEPRIMAN demanda que no se firme el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, afirma que perjudica gravemente a los agricultores y ganaderos españoles porque no pueden competir en igualdad de condiciones con los países que integran este grupo: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Por eso están organizados para mantener su protesta, por ahora toda la semana, ya que si finalmente hay rubrica el próximo sábado estudiarían otras medidas, avanza a Onda Cero el portavoz de SEPRIMAN, Miguel Ángel Fuentes.

La asociación, que cuenta con unos 1 200 socios, alrededor de la mitad son de la provincia de Ciudad Real y muchos de ellos agricultores de esta comarca, desconfía de las cláusulas espejo incluidas en el texto para garantizar que se cumplen los estándares de producción europeos.

Y cree que las consecuencias negativas del trato con Mercosur no solo alcanzarían a muchas otras empresas que proveen de productos o servicios al sector primario, también afectaría de forma directa a los consumidores.

Como primer paso esperan que les reciba el consejero de Agricultura, como responsable del área por parte del Gobierno regional, para ver si puede aportar nueva información al respecto. Aunque desde SEPRIMAN dudan que vaya a producirse este encuentro, porque llevan dos años solicitando una reunión con el consejero sin éxito.