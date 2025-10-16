SEPRIMAN organiza en Torrenueva una "Jornada informativa sobre infiltradores para un uso eficiente del agua en cultivos leñosos"

Los agricultores continúan buscando alternativas para sacar el máximo rendimiento a un recurso imprescindible y escaso, más aún en esta zona, el agua.

Desde la asociación Sector Primario Manchego, SEPRIMAN, organizan una "Jornada informativa sobre infiltradores para un uso eficiente del agua en cultivos leñosos", un sistema novedoso desarrollado por ingenieros de la Universidad de Granada.

SEPRIMAN ha decidido compartir la experiencia de uno de sus socios, que ha instalado esta nueva forma de aprovechar el agua de lluvia, con quienes estén interesados en estudiar posibles alternativas para sus explotaciones, como cuenta a Onda Cero uno de los miembros de la Junta Directiva de SEPRIMAN, Vicente Garrido.

La Cooperativa San Isidro de Torrenueva acogerá esta jornada informativa, este viernes 17 de octubre, a las 17:00 h. Está abierta a todos los agricultores interesados, socios o no. Y, además de exponer este sistema de hidro infiltración, responderá a las dudas que planteen los asistentes.