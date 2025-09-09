"Seguras, inclusivas, participativas y fieles a la tradición", valoración del equipo de Gobierno de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas

Alta participación, escasas incidencias y una programación con propuestas muy diversas, para todas las edades y a lo largo de todo el día, con el fin abrir el abanico de posibilidades a un mayor número de personas.

David Sevilla, teniente de alcalde de Festejos, ha querido poner en valor el comportamiento ejemplar de la gran mayoría de las personas y colectivos que han tomado parte en estas fiestas, bien como organizadores o bien disfrutando de ellas.

Sevilla ha destacado una programación deportiva reforzada, con más de una veintena de nuevos eventos, también un notable incremento de actividades para público infantil y familiar.

Además, ha reseñado el éxito de los conciertos y actuaciones musicales; las variadas opciones culturales, con citas imprescindibles como la Exposición Internacional de Artes Plásticas o las rutas guiadas para descubrir la historia y patrimonio local; y la multitud de propuestas para poner en valor la riqueza vitivinícola y gastronómica de Valdepeñas.

Y, por último, el responsable municipal del área de Festejos se ha referido a los actos religiosos en honor a la Virgen de Consolación, con una multitudinaria asistencia a citas como la ofrenda floral y la procesión de la imagen de la patrona de la localidad.