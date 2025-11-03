El sector del metal inicia una huelga indefinida en la provincia de Ciudad Real, con concentraciones en Manzanares y Valdepeñas

El sector del metal de Ciudad Real comienza hoy una huelga indefinida, convocada por UGT y CCOO. Los sindicatos aseguran que la patronal no les ha dejado otro camino, después de diez meses rechazando todas sus propuestas e insistiendo en recortar derechos.

Que la parte empresarial no acudiera al acto de mediación convocado para intentar resolver el conflicto laboral, que mantiene bloqueada la negociación del convenio colectivo, ha sido definitivo en la decisión de ir a la huelga.

Para los sindicatos no queda otra salida que la protesta y la lucha y llaman a los más de 15 000 trabajadores afectados a secundar esta convocatoria. Esther Serrano, secretaria general de CCOO en la provincia de Ciudad Real.

Los sindicatos han convocado hoy concentraciones en Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares y Campo de Criptana.