extenso orden del día con 16 puntos

La salida del aparcamiento de la Plaza Constitución a calle Castellanos entre los puntos del próximo Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas

Sandra Serrano

También incluirá la sesión plenaria una modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, para frenar inscripciones indebidas realizadas por vecinos de otros municipios que buscan pagar menos.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El próximo Pleno de Valdepeñas abordará asuntos clave como la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, la modificación presupuestaria para habilitar la salida del parking de la Plaza de la Constitución hacia la calle Castellanos y los procesos de desahucio de los locales vinculados a la ampliación de la propia plaza, entre otros.

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha explicado que en el caso de los vehículos no habrá subida de tasas para motocicletas y automóviles, pero sí un ajuste para camiones, tractores, remolques, semirremolques y ciclomotores, con el fin de igualar esa cuota tributaria respecto a nuestro entorno más inmediato y frenar inscripciones indebidas en el municipio.

Otro de los puntos del orden del día será la modificación presupuestaria para habilitar la salida del parking de la Plaza Constitución hacia la calle Castellanos, así como la declaración sobre el proyecto de ampliación de la plaza, que incluye los procedimientos de desahucio abiertos frente a los locales aún ocupados, con el objetivo de completar este espacio público para el disfrute ciudadano.

Un pleno que abordará bastantes asuntos de relevancia para Valdepeñas y que marcará parte de la agenda municipal de los próximos meses.

