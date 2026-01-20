I Ruta de los Calatravos 4x4 con salida en Valdepeñas

La I Ruta de los Calatravos 4x4, que combina turismo y conducción, saldrá de Valdepeñas el próximo sábado, día 24. Se trata de un evento de carácter no competitivo que propone un recorrido de unos 200 kilómetros off road por paisajes volcánicos y enclaves históricos como el Castillo de Calatrava La Nueva, Viso del Marqués o la plaza de toros de Las Virtudes.

Esta excursión paisajística, cultural y gastronómica tiene una característica singular, los participantes son vehículos 4x4, todoterrenos, buggies, 4x2 clásicos off road y ATV, excepto quad. Antonio Maroto confirma 75 vehículos participantes en esta ruta, que organiza PANAROADbook.

Maroto explica que esta Ruta de los Calatravos 4x4 es una forma diferente de dar a conocer los atractivos de la comarca de Campo de Calatrava con un itinerario alternativo por caminos.

La propuesta de PANAROADbook incluye una guía de navegación digital detallada para los pilotos, permisos, seguro y apoyo en ruta, también la comida y una bolsa de regalo para los participantes.