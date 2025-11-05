Reunión institucional del presidente de la Diputación y la presidenta de la Interprofesional de la DO Valdepeñas

Una reunión institucional en la que se ha abordado el proceso de reorganización y puesta en marcha del nuevo órgano de gestión de esta denominación de origen.

Entre los temas abordados está la situación de la sede de la Interprofesional, en la actualidad pendiente de resoluciones judiciales, planteando la posibilidad de alternativas provisionales. En este punto, se ha valorado el papel de la Diputación de Ciudad Real, propietaria del edificio que alberga el Museo del Vino en Valdepeñas, explica a Onda Cero la presidenta de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas.

Asimismo, se ha recordado que la Diputación tiene concedida una subvención nominativa de 23 000 euros correspondiente al ejercicio 2025, para acciones de promoción y apoyo a la comercialización de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas. Ambas partes han analizado la posibilidad de llevarlas a cabo antes de que concluya el presente ejercicio, en función de los plazos administrativos.