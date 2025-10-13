La recogida de la aceituna en verde comienza en la comarca de Valdepeñas con la apertura de la almazara de la Cooperativa Olivarera COLIVAL. La primera de las variedades tempranas en recogerse es frantoio, a la que siguen otras como arbosana y arbequina.

El inicio de la campaña viene determinado por la escasez de lluvias y las elevadas temperaturas, con un alto estrés hídrico para los olivos y un adelanto de la maduración, señala Consoli Molero, gerente de COLIVAL.

La recolección en verde forma parte de la apuesta de la cooperativa valdepeñera por una materia prima de calidad, que permite elaborar aceites de oliva virgen extra con características organolépticas diferenciadas.

Estos monovarietales Valdenvero tienen precios más altos y se elaboran para responder a la demanda en los mercados. Sin embargo, representan solo un pequeño porcentaje del total del aceite de oliva virgen extra que elabora COLIVAL, por eso la cooperativa valdepeñera sigue también con atención las fluctuaciones de los precios. La incertidumbre marca, hoy en día, la próxima campaña.

La generalización de la campaña de aceituna está prevista a partir de mediados de noviembre