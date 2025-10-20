Polémica convocatoria de un pleno extraordinario en Valdepeñas para votar los presupuestos de 2026

En Valdepeñas todos los grupos políticos en la oposición han comparecido de forma conjunta para criticar la decisión del Gobierno municipal de convocar esta semana un pleno extraordinario para debatir y votar los Presupuestos de 2026, aprovechando la ausencia de dos concejales, uno de Vox y otro de Unidas por Valdepeñas.

Esta circunstancia da al Ejecutivo socialista, en minoría, la oportunidad de aprobar las cuentas del próximo ejercicio.

Para la oposición esta es una "emboscada" y un "abuso de derecho", que denota "falta de ética". Un "asalto a la democracia" han dicho los portavoces de la oposición, que condenan esta maniobra premeditada para forzar una mayoría "de facto" en el pleno pasando por encima de los representantes de la ciudadanía, elegidos en las urnas.

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas | En su comparecencia sobre el pleno extraordinario de presupuestos

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirma que el equipo de Gobierno hace sus deberes, presentar los presupuestos, una vez que todos los grupos en la oposición dejan clara su postura contraria a la negociación y cerrando por tanto la puerta a cualquier posible acuerdo.

El regidor municipal, que deja claro que se ha hecho "a propósito", no entiende "la pataleta" de los concejales.

Para Martín las responsabilidades de los corporativos están por encima de sus intereses personales, recordando que tanto él mismo, como su predecesor, presidieron un pleno el mismo día que enterraron a uno de sus progenitores.

El único mes inhábil es agosto, es ahí donde deben fijar sus viajes o vacaciones si no quieren estar expuestos a una contingencia de este tipo.