En pocos días comienza la vendimia en la zona de producción de DO Valdepeñas con la próxima creación de una nueva Interprofesional

En pocos días comienza la vendimia en la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas, primero con las variedades tempranas hasta llegar a la generalización de la campaña y la recogida de las autóctonas, cencibel y airén.

Este año con una novedad destacada, la próxima creación de una nueva Interprofesional que vele, defienda y promocione los vinos elaborados al amparo de esta marca de calidad. Algo que afecta, de forma directa, a viticultores y bodegas.

Una excelente noticia para muchos, aún sin conocer todavía los detalles del acuerdo alcanzado entre los representantes de ambas partes. A pesar de este anuncio las consecuencias negativas de la ausencia de Interprofesional están ahí, con un descenso del volumen de comercialización del 50%, expone en Onda Cero Gregorio López de Lerma, productor y elaborador, que ha formado parte del órgano de Gobierno de la Interprofesional de la DO Valdepeñas durante más de una década.

López de Lerma opina que debió evitarse la disolución del órgano de gestión de la Denominación de Origen, apuntando que en el sector productor muchos se instalan más en la dinámica de la "protesta" que en la "propuesta", cuando existen fórmulas para conseguir objetivos que beneficien económicamente a los agricultores.

En cualquier caso, confía en que los vinos de Valdepeñas puedan recuperar un porcentaje de esa cuota de mercado, aunque coincide con otras voces conocedoras del sector en que no es fácil y requiere un tremendo esfuerzo.

Y solo es posible, puntualiza, con diálogo y si agricultores y bodegas presentan un frente común en beneficio de la DO Valdepeñas, en beneficio de todos.