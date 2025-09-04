El PP en contra de las plantas de biometano en Valdepeñas

El Partido Popular de Valdepeñas afirma que "no se fía" de las intenciones del Gobierno local en relación con la construcción de Plantas de Biometano en el término municipal, dicen que los socialistas juegan con la ambigüedad dejando la puerta abierta a la posible implantación de este tipo de instalaciones.

A priori, los populares valdepeñeros se posicionan totalmente en contra de Plantas de Biometano en el municipio, algo que solo cambiaría si se les facilita información técnica detallada, con argumentos sólidos a favor, por parte de fuentes acreditadas y solventes.

En este sentido, exigen al Ejecutivo total transparencia y que no siga adelante sin contar con el respaldo mayoritario de quienes viven aquí, por eso quieren que se haga una consulta ciudadana. Cándida Tercero, presidenta del PP local y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento.

El PP considera este tema muy relevante para el futuro de Valdepeñas, por las consecuencias que puede tener asociadas: como malos olores, emisión de gases dañinos para la salud o filtración de sustancias contaminantes a suelos y aguas subterráneas.