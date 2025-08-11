Pistoletazo de salida para una de las campañas agrícolas más destacadas en la comarca de Valdepeñas, la vendimia

En la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas esta semana empiezan a recogerse las primeras uvas de variedades tempranas como moscatel de grano menudo, chardonnay y sauvignon blanc, a las que se irán sumando otras, como la tinta merlot, conforme alcancen su punto óptimo de maduración, detalla Gregorio López de Lerma, gerente de Vinos La Encomienda, en declaraciones a Onda Cero.

Las estimaciones de producción a nivel local están por debajo de las cifras del año anterior, debido a las consecuencias para la vid de una sequía que López de Lerma califica como "pertinaz" e incluso en aquellos casos con aportes de riego.

Sobre el terreno, el estado sanitario del cultivo es bueno. En general, esta campaña no ha registrado incidencias en cuanto a plagas o enfermedades. Además, si se cumplen las previsiones y las temperaturas refrescan un poco en los próximos días, los viticultores hablan de una producción de una calidad "excepcional".

Las variedades que ahora empiezan a recogerse en la zona de la DO Valdepeñas son las que tienen un ciclo mucho más corto, la generalización de la vendimia se prevé para principios del próximo mes en el caso de la tinta cencibel o tempranillo, hasta mediados de septiembre no será el turno para la autóctona blanca airén, con una maduración más tardía.