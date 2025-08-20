La piscina cubierta de Valdepeñas incorpora mejoras para reforzar la accesibilidad y el mantenimiento de la instalación

La intervención principal consiste en la construcción de una rampa en el vaso pequeño, con una inversión de 14 000 euros.

El concejal de Deportes, David Sevilla, ha destacado que la actuación permitirá facilitar el acceso a cualquier persona, con independencia de sus capacidades.

Además, a esta intervención se suman otras actuaciones de mantenimiento, como la sustitución de las corcheras que dividen las calles de la piscina grande y la mejora de los pilares interiores que presentan signos de oxidación.