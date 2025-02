Paula Sevilla celebra su récord en los 400m en pista cubierta del Campeonato de España pensando ya en mejorar

Paula Sevilla está asimilando todavía el resultado de la carrera que ha supuesto para la deportista solanera el título de campeona de España en los 400 metros lisos en pista cubierta, con un tiempo de 51 segundos y 20 centésimas, consiguiendo un récord, que supera al anterior de 1991, y la segunda mejor marca nacional de todos los tiempos en esta prueba.

Sevilla, en una entrevista concedida a Onda Cero, afirma que no esperaba este resultado, porque esta es una prueba muy difícil en la que ha querido participar por su proyección internacional. La atleta confiesa que estaba muy nerviosa al pensar que tenía posibilidades y ahora recibe con alegría las muestras de cariño y los titulares, dispuesta a seguir trabajando para mejorar. "Para mí está siendo brutal, estoy recibiendo muchísimo cariño. Me cuesta valorarlo todo, la verdad. Están siendo unos momentos superguays y lo he pasado muy mal porque estaba muy nerviosa, porque sí que consideraba que era capaz de hacer algo guay, pero tampoco sabes hasta qué punto y hasta que no sale tampoco eres capaz como de disfrutarlo. Entonces ahora estoy como asimilando todo y ya todos estos titulares y demás me hacen muchísima ilusión. Yo intentaré seguir dando lo mejor de mí, intentaré seguir mejorando y aprendiendo".

En este momento de éxito, no olvida a sus compañeras de carrera y tiene para ellas palabras de elogio. Las seis atletas que disputaron esta final lograron marca personal, un nivel que permite soñar en futuros logros en citas internacionales. "Creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es valorar lo que se vivió ayer en Gallur, porque creo que es espectacular. La final de todas, todas hicimos marca personal, y creo que los tiempos dan para soñar un montón", ha dicho Paula Sevilla.

Esta marca le asegura a Paula Sevilla su participación en el campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta de este año.