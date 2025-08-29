El Partido Socialista rechaza la moción del PP para convocar un referéndum sobre la instalación de plantas de biogás

El orden del día incluía tres puntos: conocer cuántas plantas están previstas de instalar, su ubicación y la solicitud de celebrar un referéndum popular.

En lo relativo a los dos primeros puntos del día, el equipo de gobierno ha asegurado que el proyecto contempla una sola planta, ubicada a 9 km del casco urbano.

Frente a esta versión, el Partido Popular sostiene que son dos los proyectos que se encuentran en tramitación.

Un pleno extraordinario sin límite de tiempo en el que, con los votos del Partido Socialista, finalmente se ha rechazado la moción presentada por la oposición para convocar un referéndum popular sobre la instalación de estas plantas.