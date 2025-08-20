El Partido Popular de Manzanares exige que los ciudadanos sean quienes decidan en referéndum sobre la instalación de plantas de Biogás en la localidad

El próximo día 29 se celebrará un pleno extraordinario en Manzanares para abordar la posible implantación de plantas de biogás en el término municipal. El Partido Popular propondrá en esta sesión la convocatoria de un referéndum popular para que los vecinos decidan si quieren que se instalen estas infraestructuras o si, por el contrario, las rechazan.

La portavoz popular, Rebeca Sánchez Maroto, sostiene que no es un asunto menor y que debe resolverse con la participación directa de la ciudadanía.

El orden del día incluye también cuántas plantas se contemplan y cuál sería su ubicación concreta, a petición del grupo proponente. Paralelamente, en redes sociales circula una convocatoria ciudadana para concentrarse en la Plaza de la Constitución coincidiendo con la sesión plenaria.