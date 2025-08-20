PLENO EXTRAORDINARIO EN MANZANARES

El Partido Popular de Manzanares exige que los ciudadanos sean quienes decidan en referéndum sobre la instalación de plantas de Biogás en la localidad

Sandra Serrano

El próximo 29 de agosto se celebrará una sesión plenaria extraordinaria, en la que los populares plantearán que sean los vecinos quienes decidan si aceptar o rechazar estos proyectos en el término municipal.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El próximo día 29 se celebrará un pleno extraordinario en Manzanares para abordar la posible implantación de plantas de biogás en el término municipal. El Partido Popular propondrá en esta sesión la convocatoria de un referéndum popular para que los vecinos decidan si quieren que se instalen estas infraestructuras o si, por el contrario, las rechazan.

La portavoz popular, Rebeca Sánchez Maroto, sostiene que no es un asunto menor y que debe resolverse con la participación directa de la ciudadanía.

El orden del día incluye también cuántas plantas se contemplan y cuál sería su ubicación concreta, a petición del grupo proponente. Paralelamente, en redes sociales circula una convocatoria ciudadana para concentrarse en la Plaza de la Constitución coincidiendo con la sesión plenaria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer