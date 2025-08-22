PATRIMONIO MUSICAL

El organista valdepeñero Jesús Fernando Ruiz García sonará este fin de semana en Torre de Juan Abad en el XXIV Ciclo Internacional de Órgano

El recital tendrá lugar este sábado en la Iglesia de Nuestra Señora de los Olmos, donde el músico hará sonar el órgano histórico de 1763, considerado uno de los pocos en España que conserva íntegramente sus elementos originales.

Valdepeñas |

El párroco de Torre de Juan Abad, Urbano Patón, ha destacado en esta emisora la importancia de que intérpretes de la tierra como Jesús contribuyan a mantener vivo su sonido.

Una cita que cada año reúne a intérpretes de prestigio y que, en esta ocasión, permitirá que el nombre de Valdepeñas resuene en uno de los templos más emblemáticos de la música del órgano en España.

