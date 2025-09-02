Operativo especial de limpieza para las fiestas en Valdepeñas

La gran afluencia de gente durante estos días festivos hace necesario un esfuerzo para realizar la limpieza de la ciudad, sobre todo de calles, plazas y espacios públicos donde se vive de forma más intensa, también de aseos y otras lugares donde se organizan actividades. Por eso desde el Ayuntamiento de Valdepeñas se establece un operativo especial con cincuenta y dos trabajadores que retiran la suciedad.

A esto se suman cuarenta y nueve nuevos contendores, doscientas cincuenta papeleras móviles y sesenta cabinas químicas y baños portátiles.

Todo para facilitar a la gente que depositen los residuos en lugares adecuados. En este sentido, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez, ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana.

Con el objetivo de minimizar la suciedad y los malos olores asociados a una mala conducta, como es orinar en la vía pública, se han instalado urinarios en puntos estratégicos, en nuevas localizaciones y ampliando además su horario de apertura.

También se está aplicando líquido repelente anti-orines, con efecto rebote, en fachadas que históricamente presentan problemas, ha puntualizado Sánchez.

Operativo especial limpieza | Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas

Por último, el responsable del área ha recordado que se ha iniciado una campaña para la utilización de los aseos públicos, tanto por cartelería, como reparto de pegatinas entra las peñas y difusión en redes sociales.