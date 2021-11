La OMIC de Valdepeñas recuerda que un consumo responsable evita problemas

La OMIC, ante la llegada de esta época de compras, recuerda la importancia de estar informados antes de adquirir cualquier producto, poniendo especial atención al comercio electrónico que, por sus características, no ofrece un espacio físico cercano donde plantear dudas o reclamaciones y, además, puede entrañar riesgos si no se accede de forma segura o no se comprueba si el sitio ofrece unos mínimos de fiabilidad.

Y es que se han incrementado, de forma notable, reclamaciones y consultas sobre compras a través de internet, como señala la responsable de la OMIC en Valdepeñas, Ana Moya.

Otras recomendaciones, ya habituales, pasan por consumir de forma responsable, fijar un presupuesto y guardar los tickets como garantía.

En cuanto a las advertencias de la campaña navideña hay que remarcar la seguridad en los juguetes, que estos artículos se regalen en función de la edad, prestar especial atención a las etiquetas del mismo y, al realizar cualquier compra preguntar sobre la política de devolución o cambio de cada establecimiento para evitar sorpresas.

Además, la concejala de la OMIC, Paqui Madrid, ha señalado de cara a la campaña de Navidad se van a distribuir más de 500 guías del juguete elaboradas por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, Aiju, una entidad sin ánimo de lucro, como una herramienta práctica para ayudar en la elección de los juguetes y juegos más adecuados en cada caso.