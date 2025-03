Nueva exposición en el Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas sobre los "años de formación" del pintor de la Generación del 27

La muestra abarca el periodo entre 1915 y 1928, desde el ingreso de Gregorio Prieto en la Escuela de Bellas Artes, hasta su beca para la Academia de España en Roma. A partir de ahí sus obras ya presentan un lenguaje propio, con todos los recursos aprendidos, y expresan toda la homoerótica que hasta entonces no ha estado presente en sus trabajos, explica a Onda Cero el director del museo, Raúl Luis.

También incluye una serie de dibujos de su etapa infantil, copias de estampas y anuncios de revistas que llaman su atención y representan los primeros pasos en su incipiente vocación.

OBRAS DE PRIETO DE ESTILO NAIF, HASTA AHORA DESCONOCIDAS

Presenta esta exposición una novedad destacable, dos cuadros realizados por Prieto en París y vinculados al movimiento naif, pertenecientes a una serie de obras hasta ahora desconocidas en la creación artística de Gregorio Prieto.

En total son sesenta y cinco obras, la mayor parte procedentes de fondos propios, seis en préstamo del Ayuntamiento de Valdepeñas y como pieza invitada una curiosidad. Un busto del compositor húngaro Fran Liszt que, a petición de Juan Alcaide, se encarga a Gregorio con motivo del concierto que ofrece la pianista valdepeñera Isabel Cortés.

Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura, y Raúl Luis, director del Museo Gregorio Prieto (Valdepeñas) | Presentación de la exposición "Gregorio Prieto: años de formación"

La exposición "Gregorio Prieto: años de formación", que abre al público este próximo 15 de marzo, ofrece la posibilidad de un recorrido guiado, con carteles informativos y unos audios breves con anécdotas o pensamientos del propio autor.

UN LIBRO QUE EXPLICA Y CONTEXTUALIZA ESTE PERIODO

Para esta ocasión se ha elaborado un libro, no es un catálogo al uso, si no un volumen donde están las obras de la exposición, junto a otras de este periodo, con su explicación y contexto. Es un primer paso en un proyecto, "no definido pero sí soñado" por la Fundación Gregorio Prieto, al que se quisiera dar continuidad con el fin de formar una colección que explicara en detalle cada periodo del artista valdepeñero.