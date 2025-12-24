El "nochebueno", un dulce propio de estas fechas elaborado de una forma única en Valdepeñas

Es 24 de diciembre, en Valdepeñas es tradicional consumir el Nochebueno. Este dulce, como se elabora aquí, no se hace en ningún otro lugar, con la matalahúva que da a esta torta su toque especial. Los pasteleros artesanos locales siguen conservando con celo esta tradición y trasmitiendo su saber a las próximas generaciones para que no desaparezca. Como explica a Onda Cero Javier Maroto del Horno San Antonio de Valdepeñas, ellos han rastreado los orígenes del Nochebueno hasta las "torterías" de finales del siglo XIX.

Las abuelas compraban este dulce para compartir en familia con un chocolate caliente y, aunque los tiempos cambian los usos y costumbres, todavía mucha gente busca su Nochebueno en Valdepeñas al llegar estas fechas, por su "saborcito único".

Nochebueno | Horno San Antonio

Este dulce se sigue realizando de forma artesanal, con productos naturales y sin conservantes, en negocios familiares como Horno San Antonio, donde estos días pierden la cuenta del número de Nochebuenos que elaboran.

Ahora existe la posibilidad de elegir entre diferentes tamaños, con su receta original o con relleno. Y sin dejar de lado otras opciones como el roscón de reyes y el panetone italiano, que también son muy demandados en la actualidad, "un buen chocolate calentito con un Nochebueno, bien hecho, es una maravilla", apunta Javier Maroto.