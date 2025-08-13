Neurodiversos pide colaboración para preparar su segundo pisto solidario

Neurodiversos Castilla-La Mancha busca gente que quiera colaborar en la elaboración del pisto solidario con el que la asociación participa en las próximas Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas.

Este plato típico manchego requiere mucho tiempo, más aún cuando se prepara una gran cantidad. Por eso todas las manos son bienvenidas, pueden apuntarse a través del formulario que Neurodiversos tiene en Facebook e Instagram. Quienes se sumen tienen una cita los días 28 y 29 de agosto, por la tarde, en las cocinas el Centro de Educación Para Adultos en la Ciudad del Vino.

Gema Fernández, presidenta de Neurodiversos, invita a compartir un rato distendido e inclusivo.

Neurodiversos repite por segunda vez con este pisto solidario, previsto para el 31 de agosto en la Plazoleta Balbuena. En esta ocasión quieren llegar a las quinientas raciones, cada una acompañada de pan y limoná fresquita, a cambio de 4€. La asociación destinará la recaudación a terminar de acondicionar el local que han alquilado como sede, con espacio para desarrollar muchas de las actividades del colectivo.

SOBRE NEURODIVERSOS

Neurodiversos es una asociación de familias de personas con necesidades especiales, creada para mejorar la calidad de vida de este colectivo y sensibilizar a la sociedad sobre las neurodivergencias.