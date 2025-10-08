SALIDA DE VÍA DE UN TURISMO

Una mujer herida grave en un accidente de tráfico en la carretera de Valdepeñas a Cózar

La mujer, de 82 años, ha tenido que ser excarcelada por bomberos del parque de Valdepeñas y trasladada en UVI al Hospital General de esta localidad.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico, una salida de vía de un turismo, ocurrido en la carretera que une Valdepeñas con Cózar, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios (SCIS) de la provincia de Ciudad Real.

El accidente ha tenido lugar este martes en el kilómetro 5 de la CR-624 y hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Valdepeñas que han tenido que retirar el portón trasero del vehículo, que se ha salido de la vía, y desmontar los asientos para extraer a la víctima.

Se trata de una mujer de 82 años, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que fue trasladada en UVI al Hospital General de Valdepeñas.

