EMERGENCIA EN UN TREN

Un parto prematuro obliga a detener un tren en la estación de Almuradiel

La mujer, embarazada de veintitrés semanas, daba a luz a dos bebés. El primero fallecía en el tren, antes de la llegada de los servicios de emergencia, el segundo fue trasladado en helicóptero al Hospital de Ciudad Real, donde ha muerto esta mañana.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Una mujer de 42 años ha dado a luz de forma prematura este martes en un tren con destino Chamartín. El convoy hizo parada en la estación de Almuradiel donde estaban a la espera los servicios de emergencia, tras ser alertados sobre las nueve menos veinticinco de la noche.

El primer bebé nació en el tren y falleció poco después, mientras que el segundo trasladado al Hospital General de Ciudad Real junto a la madre en un helicóptero medicalizado ha fallecido a primera hora de esta mañana según han confirmado a Onda Cero fuentes sanitarias. La madre se encuentra fuera de peligro.

Además del helicóptero, al lugar se desplazaron una UVI móvil y un médico de urgencias.

