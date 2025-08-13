Un parto prematuro obliga a detener un tren en la estación de Almuradiel

Una mujer de 42 años ha dado a luz de forma prematura este martes en un tren con destino Chamartín. El convoy hizo parada en la estación de Almuradiel donde estaban a la espera los servicios de emergencia, tras ser alertados sobre las nueve menos veinticinco de la noche.

El primer bebé nació en el tren y falleció poco después, mientras que el segundo trasladado al Hospital General de Ciudad Real junto a la madre en un helicóptero medicalizado ha fallecido a primera hora de esta mañana según han confirmado a Onda Cero fuentes sanitarias. La madre se encuentra fuera de peligro.

Además del helicóptero, al lugar se desplazaron una UVI móvil y un médico de urgencias.