La mortalidad se dispara en las ovejas con lengua azul en la provincia de Ciudad Real

La mortalidad se dispara en las ovejas con lengua azul, ya son cientos de animales muertos a causa de la enfermedad en Ciudad Real. La provincia es la más afectada de toda España, fundamentalmente la zona sur. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirma oficialmente focos de los serotipos 1, 3 y 8.

Oveja afectada por lengua azul en una explotación ganadera de la provincia de Ciudad Real | Unión de Ganader@s Independientes (UGI)

Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes (UGI), confirma un índice de muertes en las explotaciones ciudadrealeñas afectadas que llega en algunos casos al 10%/, con el agravante de que el mayor número de bajas es en animales jóvenes, corderas primalas.

A esto se suma la preocupación de casos de la enfermedad vírica en ovejas vacunadas, recuerda en Onda Cero José García de Mateos, ganadero de Valdepeñas y presidente de UGI.

UGI SOLICITA REUNIÓN URGENTE A LA CONSEJERÍA

Ante el agravamiento de la situación epidemiológica, UGI, que fue la primera en dar la voz de alarma sobre la multiplicación de casos de lengua azul en la provincia, ha solicitado una reunión urgente a la Consejería de Agricultura y Ganadería para abordar este problema. La organización quiere que la administración establezca un plan de acción eficiente de cara al próximo año, donde los ganaderos sean los principales implicados.