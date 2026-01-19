Minuto de silencio en Valdepeñas por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

A las 12 h, mediodía, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, con 39 personas fallecidas hasta el momento y 150 heridos.

En las puertas del Consistorio se han concentrado miembros del equipo de Gobierno, encabezados por el alcalde, Jesús Martín, representantes de los partidos en la oposición, trabajadores municipales, representantes de Policía Local y Cruz Roja, también personas anónimas que se han sumado a este gesto.

Al finalizar, el regidor municipal ha lamentado este trágico suceso, trasmitiendo un mensaje de pésame en nombre de Valdepeñas.

Además, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha suspendido los actos previstos para el día de hoy, sumándose a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias para expresar también su agradecimiento a todos los servicios médicos y de emergencia que están interviniendo desde el primer momento, así como reconocer los gestos solidarios de los vecinos, que continúan prestando ayuda y apoyo a las personas afectadas por este lamentable suceso.

SILENCIO TAMBIÉN EN OTRAS LOCALIDADES

En otros pueblos de nuestra comarca también se ha secundado la convocatoria de la FEMP, por ejemplo en Manzanares.