ONDA CERO VALDEPEÑAS

Miguel Miguel en Valdepeñas, de la mano de Onda Cero

Con las invitaciones agotadas desde hace días, el showman presenta en Valdepeñas su nuevo espectáculo de humor.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Valdepeñas se prepara para una noche de humor sin precedentes. Este sábado, 6 de septiembre, a las 20:00 horas, el auditorio Francisco Nieva acogerá el esperado espectáculo de Miguel Miguel.

El artista, que triunfa en salas de toda España, llega a nuestra ciudad como parte de la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino. Onda Cero Valdepeñas, promotora del evento, informa que las invitaciones ya se han agotado, demostrando el gran interés del público por este show.

Recordamos a todos que el evento empieza a las 20 horas.

