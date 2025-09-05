Miguel Miguel en Valdepeñas, de la mano de Onda Cero

Valdepeñas se prepara para una noche de humor sin precedentes. Este sábado, 6 de septiembre, a las 20:00 horas, el auditorio Francisco Nieva acogerá el esperado espectáculo de Miguel Miguel.

El artista, que triunfa en salas de toda España, llega a nuestra ciudad como parte de la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino. Onda Cero Valdepeñas, promotora del evento, informa que las invitaciones ya se han agotado, demostrando el gran interés del público por este show.

Recordamos a todos que el evento empieza a las 20 horas.