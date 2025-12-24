Mensajes navideños de los alcaldes y alcaldesas de Manzanares, La Solana y Villanueva de los Infantes

Hoy han compartido unos minutos con nosotros los regidores municipales de Manzanares, La Solana y Villanueva de los Infantes.

Julián Nieva, desde Manzanares, llega a los últimos días del año haciendo un balance positivo, deseando que sea un tiempo para reflexionar y también para disfrutar.

"Mis mejores deseos de paz, de felicidad, que disfrutemos de estas fiestas, que lo hagamos en compañía de aquellos que vienen al reencuentro, que también consumamos en nuestros comercios y que disfrutemos de nuestra gastronomía, nuestros bares y razas y, en definitiva, que aprovechemos este tiempo para reflexionar y también para ser felices"

Julián Nieva, alcalde de Manzanares y candidato al Senado | Ayuntamiento de Manzanares

En un año muy intenso, complejo y con muchos desafíos, la alcaldesa de La Solana aprovecha estos días para compartir en familia. Luisa Márquez habla de resiliencia y de oportunidades futuras.

"Yo le pido al 2026 y le pido a al señor, porque la Navidad nos recuerda el nacimiento de Cristo, pues que sigamos siendo un pueblo que nunca pierda su esencia, un pueblo que mira al futuro con la frente en alto, sin olvidar jamás de donde viene, ni todo lo que hemos tenido que luchar para llegar hasta aquí y deseo oportunidades. Esta palabra oportunidad me gusta muchísimo, es oportunidades para quienes madrugan todos los días, para quienes sostienen sus hogares con esfuerzo y con cariño, para nuestros jóvenes, para nuestros mayores y para cada vecino que ama a La Solana tanto como la amo yo."

Luisa Márquez Manzano, alcaldesa de La Solana | Onda Cero Valdepeñas

Para la alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, son unas fechas especiales, que generan mucha ilusión, y que reconoce vive de forma tradicional. Este es su mensaje.

"Aprovecho para desear a todo el mundo una feliz Navidad, como decía antes, en estas fechas tan especiales. Con todo mi cariño, porque al final yo creo que la Navidad era eso, nos recuerda el valor de la esperanza, de la solidaridad y el cuidarnos los unos a los otros. Así es que pues nada, os deseo de todo corazón que estos días pues estén llenos de paz, de salud y de ilusión por el futuro".