FERIA DE CAZA, TURISMO Y DESARROLLO RURAL

Mencatur celebra este fin de semana su vigésimo segunda edición con lleno absoluto y una fuerte proyección comarcal

Sandra Serrano

Villanueva de la Fuente acoge este sábado 9 y domingo 10 de agosto una nueva edición de Mencatur, una feria que caza, turismo rural, artesanía y productos de la tierra. Con más de 100 estands y actividades para todos los públicos.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Un año más la feria de caza, turismo rural, artesanía y productos de la tierra reúne todo tipo de propuestas y productos. Entre las actividades más destacadas, la Cámara de Comercio propone un recorrido literario y sensorial con “Quijote hecho vino”, una cata de doce vinos que une literatura y enología.

Además, esta edición incorpora una de sus principales novedades: el Mencatur Fest, una iniciativa de colaboración público-privada que celebrará su primera edición, y que se presenta como el festival más potente desarrollado hasta ahora en Villanueva de la Fuente.

Con más de cien estands y propuestas para todos los públicos, Mencatur vuelve a consolidarse como uno de los grandes escaparates de Campo de Montiel.

