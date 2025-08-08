Mencatur celebra este fin de semana su vigésimo segunda edición con lleno absoluto y una fuerte proyección comarcal

Un año más la feria de caza, turismo rural, artesanía y productos de la tierra reúne todo tipo de propuestas y productos. Entre las actividades más destacadas, la Cámara de Comercio propone un recorrido literario y sensorial con “Quijote hecho vino”, una cata de doce vinos que une literatura y enología.

Además, esta edición incorpora una de sus principales novedades: el Mencatur Fest, una iniciativa de colaboración público-privada que celebrará su primera edición, y que se presenta como el festival más potente desarrollado hasta ahora en Villanueva de la Fuente.

Con más de cien estands y propuestas para todos los públicos, Mencatur vuelve a consolidarse como uno de los grandes escaparates de Campo de Montiel.