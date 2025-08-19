Medio centenar de jóvenes se forman este verano como monitores de actividades juveniles en Valdepeñas

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento valdepeñero ha presentado la segunda edición del curso de monitor de actividades juveniles en el que participan 25 jóvenes de la localidad. En total, sumando la primera edición celebrada en julio, son ya medio centenar los jóvenes que este verano han recibido esta formación.

El curso, que se prolongará hasta el próximo día 21, incluye 100 horas teórico-prácticas y 150 horas de prácticas, y ofrece un alto grado de empleabilidad. Además, esta formación se completará con un taller de capacitación medioambiental previsto para el próximo 28 de agosto en el Centro de la Juventud.

Una iniciativa que refuerza la formación y las oportunidades laborales de los jóvenes en la localidad.